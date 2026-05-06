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Bando CDP per nuovi studentati: ancora possibile accedere ai contributi

06 maggio 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
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Entra nel vivo il bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), dopo la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per accedere ai contributi finanziari fino a un massimo di circa 20 mila euro per ogni posto letto, le candidature, aperte a soggetti sia pubblici sia privati, potranno essere presentate attraverso il servizio telematico sul sito di CDP fino ad esaurimento della dotazione e in ogni caso non oltre il 29 giugno 2026.

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