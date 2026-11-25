La pioggia di domenica non ha fermato i 20.000 partecipanti alla Powerade Milano Half Marathon e alla 10km che hanno corso per le strade bagnate di Milano. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Barilla Protein+ è stata al fianco di tutti i runner professionisti e appassionati di corsa, celebrando la determinazione di chi non si arrende mai, nemmeno sotto l'acqua.

"Con un plus di proteine, Barilla Protein+ è la pasta pensata per chi ha una vita attiva, per chi è sempre di corsa, per chi corre per professione ma anche per passione, mettendosi alla prova su strada, gara dopo gara. Perché un’alimentazione bilanciata significa anche non rinunciare al piacere della buona tavola. Barilla Protein+, consumata con altri alimenti, può infatti contribuire a un’alimentazione sana ed equilibrata. Realizzata con semola di grano duro selezionata e proteine vegetali derivate dai piselli, trafilata al bronzo, Barilla Protein+ è un alleato perfetto per chi insegue le proprie passioni, nella vita e nello sport. Con i suoi 20g di proteine (per 100g di prodotto), è la soluzione ideale per chi desidera aumentare l’apporto proteico nella propria dieta, senza però rinunciare all’autentica esperienza di gusto della pasta di sempre", spiega una nota dell'azienda.

"Un equilibrio, quello tra carboidrati e proteine, che trova conferma anche nella scienza, sfatando il falso mito che chi fa sport debba rinunciare alla pasta. Uno studio italiano effettuato dai nutrizionisti del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente insieme ai fisiologi di scienze motorie dell’Università di Milano ha infatti dimostrato che un basso consumo di carboidrati finisca per peggiorare la prestazione sportiva".

Analizzando le abitudini alimentari di oltre 60 atleti non professionisti - un profilo molto vicino a quello dei tanti appassionati che hanno affollato le strade milanesi - i ricercatori hanno osservato spesso uno squilibrio nella dieta: un consumo insufficiente di frutta, verdura, legumi e cereali (soprattutto integrali), uno scarso utilizzo di olio extravergine d’oliva e, di contro, un ricorso eccessivo a proteine animali e carni trasformate. Lo studio, pubblicato sull’International Journal of Food Sciences and Nutrition, ha così sottoposto alcuni partecipanti ad un’alimentazione mediterranea con almeno 5 porzioni di pasta alla settimana, dimostrando come questa abitudine producesse effetti migliori su forza muscolare e massa grassa rispetto a regimi poveri di carboidrati e pasta.

"La pasta, del resto, vanta un profilo nutrizionale ideale per chi pratica sport: apporta carboidrati complessi a lento rilascio, proteine vegetali (in media 12-13%, con alcune tipologie che superano il 20%), vitamine del gruppo B e minerali come il potassio, con una quota minima di grassi. Oltre a fornire energia prima dell’attività fisica, la pasta si rivela fondamentale anche nella fase di recupero post-allenamento, aiutando a ridurre l’incidenza di infortuni e danni muscolari da sovraccarico", ricorda la nota.

"Un concentrato di benefici che Barilla Protein+ porta in tavola ogni giorno. Versatile e veloce da preparare, capace di integrarsi perfettamente in molti tipi di dieta - che si tratti di un’alimentazione vegetariana, vegana, flexitariana - Barilla Protein+ offre la consistenza e la bontà inconfondibile della pasta di sempre, con un plus di proteine", conclude.