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Tumori, Bassetti: "Vaccini a mRna funzionano, vediamo se il solito fenomeno continuerà a chiamarli sieri genici"

L'infettivologo: "Uno studio ha evidenziato che dimezzato il rischio di recidiva o di morte per melanoma"

Matteo Bassetti - Facebook
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15 giugno 2026 | 09.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I vaccini personalizzati a mRNA funzionano e diventeranno il riferimento per la cura del cancro. Chissà se ora ci sarà il solito fenomeno che li continuerà a chiamare ancora sieri genici sperimentali?". Così su X l'infettivologo Matteo Bassetti che ricorda i risultati di uno studio presentato al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco).

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"Un vaccino personalizzato a mRNA ha dimezzato il rischio di recidiva o di morte per melanoma. Uno studio clinico ha rivelato che l'abbinamento di un vaccino oncologico personalizzato a mRNA con l'immunoterapia standard migliora drasticamente gli esiti a lungo termine per i pazienti affetti da melanoma. Condotto dai ricercatori del Perlmutter Cancer Center del Nyu Langone Health, lo studio di fase 2b, denominato 'Keynote-942', ha valutato la combinazione del vaccino personalizzato intismeran e del farmaco immunoterapico pembrolizumab. I dati con un follow-up a 5 anni sono stati presentati all'Asco e hanno dimostrato che la terapia combinata ha ridotto del 49% il rischio di recidiva o di decesso rispetto alla sola immunoterapia. Questa strategia terapeutica - continua - si basa su intismeran, un vaccino personalizzato, sviluppato utilizzando i dati genetici del tumore di ciascun paziente per stimolare una risposta immunitaria altamente specifica contro le cellule tumorali. Dopo cinque anni, quasi il 69% dei pazienti trattati con la terapia combinata è rimasto senza il cancro, rispetto al solo 49% di coloro che avevano ricevuto solo l'immunoterapia standard. Inoltre, la terapia combinata ha ridotto del 59% il rischio di metastasi".

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vaccini mRna melanoma vaccini anti cancro matteo bassetti vaccini mrna contro il cancro
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