circle x black
Cerca nel sito
 

Bimbo trapiantato a Napoli, oggi la decisione sulla compatibilità del nuovo cuore

"Ogni decisione in merito all’allocazione dell’organo sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti"

Nel riquadro mamma Patrizia - (Ipa)
Nel riquadro mamma Patrizia - (Ipa)
18 febbraio 2026 | 07.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà valutata oggi mercoledì 18 febbraio la compatibilità del nuovo cuore per il bimbo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e attaccato a una macchina salvavita, dopo il trapianto fallito il 23 dicembre.

L'Azienda ospedaliera dei Colli ha fatto sapere che "ogni decisione in merito all’allocazione dell'organo sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi mercoledì si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente, ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi. Tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso".

La valutazione

"Si deve valutare se il gruppo sanguigno del cuore da impiantare sia compatibile con quello del piccolo Domenico e se il bimbo sarà trapiantabile", ha spiegato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo ricoverato in terapia intensiva.

Nella serata di martedì mamma Patrizia era stata convocata dalla direzione sanitaria perché c'è un cuore per un potenziale trapianto, ma la decisione è rimessa al team di specialisti in arrivo oggi. Un pool di medici da tutto il mondo studierà il caso.

La telefonata della premier Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato martedì a Patrizia, la madre del piccolo per esprimere la sua solidarietà. La premier ha assicurato "avrete giustizia", come ha riferito l'avvocato Petruzzi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoili news bimbo trapiantato bimbo cuore bruciato bimbo trapiantato nuovo cuore
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza