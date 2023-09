Quello di oggi a Tor Bella Monaca "è un intervento importantissimo e noi continuiamo e non molliamo la presa: rilanciare e risanare questo quartiere è una priorità assoluta”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Tor Bella Monaca dove è in corso il blitz interforze ad Alto impatto. “Come Roma Capitale stiamo dando un grande contributo per affiancare a sicurezza e legalità anche il decoro. C’è un grande intervento di Ama per ripulire questa zona di degrado e di criminalità. Sono stati trovati molti segni di queste attività illegali. È un’azione di bonifica fondamentale che è il presupposto per il rafforzamento della legalità e della qualità di vita dei tanti cittadini onesti che soffrono per questa situazione.