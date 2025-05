Un uomo di 59 anni, originario di Aosta ma residente a Bologna, è stato trovato morto dai carabinieri questa mattina all’interno dell’abitazione dove viveva, in via Zanolini, nel quadrante est della città che costeggia la via Emilia. Il suo nome è Giuseppe Marra e gestiva un negozio di cannabis light assieme alla moglie, anche lei valdostana. È stata proprio la coniuge a rinvenire il corpo dell’uomo, poco dopo le ore 10, disteso a pochi metri dall’ingresso di casa e completamente cosparso di sangue. Sotto choc, la donna ha avvisato i carabinieri, che al loro arrivo hanno trovato il cadavere ancora nella stessa posizione. In pochi minuti sono giunti sul posto anche i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Da quanto si apprende, i militari - coordinati dalla Procura di Bologna - stanno indagando per omicidio, mentre la compagna della vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso in evidente stato di alterazione.