Bolzano, morto escursionista di 53 anni precipitato in scarpata in Valle Aurina

A lanciare l'allarme sono stati altri due escursionisti che hanno notato il corpo in fondo alla scarpata

Bolzano, morto escursionista di 53 anni precipitato in scarpata in Valle Aurina
01 gennaio 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 53 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni in Valle Aurina (Bolzano), dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero Trippachtal che stava percorrendo da solo. A lanciare l'allarme sono stati altri due escursionisti che hanno notato il corpo in fondo alla scarpata. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Valle Aurina, l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e la Guardia di finanza di Brunico, che si sono dovuti limitare a recuperare la salma. Il 53enne infatti era già morto, a causa della gravi ferite riportate nella caduta.

