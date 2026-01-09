circle x black
Bomba day a Rovereto, domenica niente treni sulla linea del Brennero fino alle 14.30

Operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della Seconda Guerra mondiale

Un artificiere dell'Esercito (Ipa)
09 gennaio 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
Bomba day a Rovereto domenica 11 gennaio 2026. Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Ala e Trento, dalle ore 9.30 alle ore 14.30 di domenica, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della Seconda Guerra mondiale trovata a Rovereto. Cancellati tutti i regionali tra Trento e Ala e i regionali veloci tra Bolzano e Verona Porta Nuova. Alcuni Frecciarossa saranno limitati a Verona Porta Nuova con soppressione della tratta fino a Bolzano, mentre l'Intercity Bolzano - Bari verrà posticipato. L'orario indicato per il termine delle attività - ossia le 14.30 - è legato all'effettivo completamento dell'intervento degli artificieri.

