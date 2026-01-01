circle x black
Botti di Capodanno, due 12enni feriti a Milano: uno ha perso la mano

L'altro ha schegge al torace e alle gambe

Ambulanza (Fotogramma)
01 gennaio 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
Due dodicenni sono rimasti feriti a Milano, facendo esplodere dei botti. Nella tarda mattinata di oggi una pattuglia della stazione Milano Crescenzago è intervenuta in via Alfonso Gatto, a seguito di una segnalazione del 118, poiché due minorenni sono rimasti gravemente feriti.

In particolare uno dei due, che ha perso una mano, è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Niguarda; l'altro, che ha riportato ferite al torace e alle gambe, è stato ricoverato in codice giallo presso l’ospedale San Raffaele. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita.

