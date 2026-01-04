circle x black
Brescia, donna accoltellata al collo dal marito: è in gravi condizioni

E' stata trasportata in codice rosso in ospedale. L'uomo, 51enne, è stato fermato dai carabinieri

04 gennaio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 45 anni è stata accoltellata al collo questa mattina a Capriolo, in provincia di Brescia. La donna è stata soccorsa in strada dal 118 con diverse ferite da taglio al collo ed è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili Brescia. Sul posto, via Largo Ochi, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Secondo quanto accertato dai militari, la donna è stata aggredita dal marito di 51 anni al termine di un litigio iniziato in casa e poi proseguito in strada. L'uomo è stato fermato dai carabinieri.

