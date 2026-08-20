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Brescia, ritrovata la 14enne scomparsa da casa a Rezzato: era a casa del nonno a Trento

La ragazzina sta bene: le ricerche durate 24 ore tra la Lombardia, il Trentino e il Veneto

Brescia, ritrovata la 14enne scomparsa da casa a Rezzato: era a casa del nonno a Trento
20 agosto 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stata ritrovata e sta bene la 14enne che nel pomeriggio di martedì 18 agosto si era allontanata da casa a Rezzato, in provincia di Brescia. La ragazzina era a casa del nonno che vive a Trento. Le ricerche delle forze dell'ordine avevano interessato oltre Brescia, anche le province di Verona e Trento.

La giovane, riferiscono i carabinieri, si era allontanata dall'abitazione tra le 16 e le 17. Al momento dell’allontanamento l'adolescente indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche e portava con sé una borsa in tela di colore nero. La prefettura di Brescia aveva anche attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato esteso, attraverso le rispettive prefetture, anche ai territori veronese e trentino, fino al lieto fine.

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