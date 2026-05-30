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Violenza sessuale su alunne, arrestato insegnante di scuola primaria

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
30 maggio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

 Un insegnante di scuola primaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri della Stazione di Oria, in provincia di Brindisi, per presunta violenza sessuale aggravata ai danni di alcune alunne minorenni. Nei suoi confronti è stata eseguita una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. L’attività investigativa, condotta dai carabinieri della Stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, prende origine dalle segnalazioni tempestive e dalle denunce presentate dalla dirigenza scolastica dell’Istituto, a seguito dei primi e allarmanti racconti confidati dalle piccole alunne ai propri genitori.

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Le indagini hanno delineato un quadro probatorio ritenuto solido a carico del docente. I filmati e le registrazioni audio hanno documentato contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti ai danni delle alunne, commessi approfittando dell’assenza di altri insegnanti o del loro avvicinamento alla cattedra. Le dichiarazioni "precise e convergenti" delle minori, spiega l'Arma, hanno confermato il profondo disagio e i tentativi di sottrarsi all'indagato. A riscontro di ciò, le altre docenti dell'istituto hanno riferito agli inquirenti le confidenze ricevute direttamente dalle bambine e le segnalazioni delle famiglie.

Dagli accertamenti è emerso che l’indagato era già stato destinatario, nel recente passato, di sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio per comportamenti di natura simile. Il provvedimento del gip è stato eseguito lo scorso 25 maggio.

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violenza sessuale alunne minorenni arrestato docente arrestato insegnante violenza sessuale su alunne
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