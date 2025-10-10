Bullismo: Caponetti (Onbd), 'Blue box dedicate ai giovani dal 2026'

"Siamo in una fase storica in cui c'è un grande disagio, non solo tra i minori. A gennaio 2026 l'Osservatorio si attiverà con delle 'blue box' posizionate all'interno delle cabine fototessera che faranno da collegamento tra i giovani e il call center dall'Osservatorio nazionale sul bullismo e il disagio minorile". Lo ha detto Elisa Caponetti, psicoterapeutica, psicologa e criminologa dell'ente del terzo settore, agli Stati generali dell'Educazione e della prevenzione, a Palazzo dell'Informazione a Roma.