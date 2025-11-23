Il derby di Milano è rossonero. Il Milan ha battuto l'Inter 1-0 oggi, domenica 23 novembre, nel big match di San Siro, valido per la 12esima giornata di Serie A. Decisivo un gol di Pulisic, al 54', e il rigore parato da Maignan a Calhanoglu al 73'. Con questa vittoria il Milan scavalca proprio l'Inter e si porta al secondo posto in classifica a quota 24, a +1 sui nerazzurri e a -2 dalla Roma capolista.

Nel prossimo turno di campionato, l'Inter sfiderà il Pisa in trasferta, mentre il Milan ospiterà la Lazio a San Siro.