Inter-Milan 0-1, Pulisic segna e Maignan para: il derby è di Allegri

Vincono i rossoneri nella 12esima giornata di campionato

Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
23 novembre 2025 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il derby di Milano è rossonero. Il Milan ha battuto l'Inter 1-0 oggi, domenica 23 novembre, nel big match di San Siro, valido per la 12esima giornata di Serie A. Decisivo un gol di Pulisic, al 54', e il rigore parato da Maignan a Calhanoglu al 73'. Con questa vittoria il Milan scavalca proprio l'Inter e si porta al secondo posto in classifica a quota 24, a +1 sui nerazzurri e a -2 dalla Roma capolista.

Nel prossimo turno di campionato, l'Inter sfiderà il Pisa in trasferta, mentre il Milan ospiterà la Lazio a San Siro.

