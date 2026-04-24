Sarà un weekend della Liberazione in splendida compagnia dell’anticiclone africano che ci regalerà giornate dal sapore quasi estivo, con temperature massime che schizzeranno a ben 10°C oltre la media del periodo. Per il 25 aprile previsti alta pressione, sole e caldo moderato. Ma cosa succederà la prossima settimana in occasione del ponte dell'1 maggio?

Intanto il vero lusso di questi giorni sarà il cosiddetto 'benessere biometeorologico'. Avremo infatti quella perfetta combinazione di temperatura, umidità e ventilazione che il corpo umano letteralmente adora. Il segreto di questo equilibrio lo riscontreremo anche nelle notti ancora fresche: al mattino presto le temperature scenderanno addirittura a 3-4°C, specialmente nelle aree interne del Centro Italia, garantendo un bel riposo notturno e un'aria frizzante prima del tepore pomeridiano sottolinea iLMeteo.it. L'Italia sarà dunque interamente baciata da un sole.

Previsioni prossima settimana, ponte 1 maggio

Quanto alla prossima settimana, quella che ci traghetterà verso il ponte del primo maggio, al momento la situazione è dominata dall'incertezza, ma è molto probabile che non avremo un tempo splendido come quello previsto in questo weekend della Liberazione.

Le temperature sono destinate a scendere e assisteremo a un ritorno di condizioni più instabili. Ma emettere oggi una previsione dettagliata è scientificamente quasi impossibile.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 24 aprile - Al Nord: soleggiato, massime in aumento. Al Centro: tutto sole e massime in crescita. Al Sud: soleggiato, a tratti ventoso.

Sabato 25 aprile - Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: sole e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato.

Domenica 26 aprile - Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole e mite. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: anticiclone con sole ovunque fino a martedì, poi via via più instabile.