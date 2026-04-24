circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo e sole almeno fino al weekend, meteo ponte 1 maggio: che tempo farà

Il vero lusso di questi giorni sarà il cosiddetto 'benessere biometeorologico'

Persone al parco - (Ipa)
Persone al parco - (Ipa)
24 aprile 2026 | 09.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sarà un weekend della Liberazione in splendida compagnia dell’anticiclone africano che ci regalerà giornate dal sapore quasi estivo, con temperature massime che schizzeranno a ben 10°C oltre la media del periodo. Per il 25 aprile previsti alta pressione, sole e caldo moderato. Ma cosa succederà la prossima settimana in occasione del ponte dell'1 maggio?

CTA

Intanto il vero lusso di questi giorni sarà il cosiddetto 'benessere biometeorologico'. Avremo infatti quella perfetta combinazione di temperatura, umidità e ventilazione che il corpo umano letteralmente adora. Il segreto di questo equilibrio lo riscontreremo anche nelle notti ancora fresche: al mattino presto le temperature scenderanno addirittura a 3-4°C, specialmente nelle aree interne del Centro Italia, garantendo un bel riposo notturno e un'aria frizzante prima del tepore pomeridiano sottolinea iLMeteo.it. L'Italia sarà dunque interamente baciata da un sole.

Previsioni prossima settimana, ponte 1 maggio

Quanto alla prossima settimana, quella che ci traghetterà verso il ponte del primo maggio, al momento la situazione è dominata dall'incertezza, ma è molto probabile che non avremo un tempo splendido come quello previsto in questo weekend della Liberazione.

Le temperature sono destinate a scendere e assisteremo a un ritorno di condizioni più instabili. Ma emettere oggi una previsione dettagliata è scientificamente quasi impossibile.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 24 aprile - Al Nord: soleggiato, massime in aumento. Al Centro: tutto sole e massime in crescita. Al Sud: soleggiato, a tratti ventoso.

Sabato 25 aprile - Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: sole e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato.

Domenica 26 aprile - Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole e mite. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: anticiclone con sole ovunque fino a martedì, poi via via più instabile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo weekend meteo weekend 25 aprile meteo ponte 1 maggio meteo ponte primo maggio
Vedi anche
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
Ue, tutto pronto ad Agia Napa per la cena dei leader: le videonews dal nostro inviato
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza