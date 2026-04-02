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Meteo, arriva caldo sull'Italia ma rimane rischio temporali: le previsioni

Prossima settimana le temperature potranno arrivare a toccare i 28 gradi

Meteo, arriva caldo sull'Italia ma rimane rischio temporali: le previsioni
03 aprile 2026 | 00.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caldo travolge l'Italia. Dopo gli ultimi capricci invernali, con temperature basse e maltempo in tutto il Paese, il meteo riserverà per la prossima settimana, a partire da martedì 7 aprile, sole e clima mite, con i termometri destinati ad arrivare a toccare i 28 gradi.

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Secondo gli esperti di iLMeteo.it, prossima settimana si assisterà a un rinforzo di un robusto campo di alta pressione, che garantirà una stabilità nelle condizioni almeno fino a giovedì 9 con assenza di piogge e con tanto sole da Nord a Sud. Diversa la situazione nella seconda parte della settimana: con l'avvicinarsi del weekend infatti, lo scontro tra masse d'aria diverse potrebbe provocare forti contrasti termini e far aumentare il rischio di temporali improvvisi e grandinate.

L'arrivo di correnti calde, in ogni caso, determinerà, anche grazie a un maggiore e generalizzato irragiamento sociale, un significativo aumento delle temperature. I valori medi si assesteranno sui 24-25 gradi, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche, sulla Puglia e in alcune zone della Sardegna. In generale, rispetto alla media, ci sarà una stima termina positiva tra i 5 e i 6 gradi.

Con il caldo però aumenterà anche l'energia potenziale in gioco, facendo quindi alzare il rischio di temporali e grandine al primo passaggio di correnti instabili e più fresche dal Nord Europa. Tra Islanda e Isole britanniche rimarrà infatti una vasta area di bassa pressione che potrebbe inviare aria fresca e instabile fino all'Italia.

Condizioni ideali, insomma, per lo sviluppo di temporali e per un nuovo abbassamento delle temperature con, localmente, forti raffiche di vento e grandinate. Le regioni più a rischio in questo senso sono quelle centro-settentrionali:Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio.

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meteo previsioni meteo meteo prossima settimana caldo italia
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