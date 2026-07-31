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Caldo 'spietato' in Italia e non solo, il Giappone inventa una parola

Termometri a 40 gradi sul nostro Paese per l'ultimo giorno di luglio, anche il weekend sarà di fuoco. 'Kokushobi' significa 'giorno

di caldo spietato'

Bambini giocano dentro la fontana di piazza Gae Aulenti a Milano - (Ipa)
Bambini giocano dentro la fontana di piazza Gae Aulenti a Milano - (Ipa)
31 luglio 2026 | 09.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il 'caldo spietato', con punte di 40 gradi, continua a colpire l'Italia. Ma l'afa record riguarda ormai molte parti del mondo. Anche in Giappone le estati stanno diventando sempre più estreme e pericolose e, dopo un sondaggio che ha coinvolto ben 400.000 persone, l'Agenzia meteorologica è stata ha introdotta ufficialmente la parola 'Kokushobi' che significa 'giorno di caldo spietato'. Una parola perfetta per indicare quelle giornate in cui il caldo oltrepassa ogni limite di sopportazione, diventando una vera e propria minaccia per il corpo umano.

Purtroppo, non serve andare a Tokyo per vivere un giorno di 'caldo spietato' sottolinea iLMeteo.it. La nostra quarta ondata di calore porterà il Kokushobi direttamente in Italia, con picchi che supereranno i 40°C. Oggi, venerdì 31 luglio, i termometri toccheranno i 40°C a Firenze, Modena e Terni (sebbene il Nord-ovest dovrà prestare attenzione a qualche improvviso temporale, possibile anche in pianura).

Ma il peggio arriverà nel weekend. Domani, sabato 1 agosto, sarà una giornata da bollino rosso per il meteo, la soglia Kokushobi verrà ampiamente superata con 41°C a Terni e 40°C a Ferrara, Mantova, Modena e Parma, valori che insisteranno almeno fino a lunedì 3 agosto.

Nei giorni successivi avremo un leggero calo termico assoluto (il termometro scenderà dai 40-41 ai 38-39 gradi), ma attenzione all'inganno: aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte, con frequenti notti super tropicali. Avremo anche un aumento dei temporali su Alpi e Prealpi.

L'afa renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8 agosto.C'è una speranza? Al momento alcuni modelli intravedono un veloce break temporalesco tra l'8 e il 10 agosto, con una leggera attenuazione della canicola (che scenderebbe a 34-35°C) sul Nord Italia e sul versante adriatico. Forse solo una breve illusione: il caldo anomalo del 2026 sembrerebbe già pronto a rimettere le tende sull'Italia almeno fino a Ferragosto. Per una svolta vera e decisa, sembra che dovremo, purtroppo, attendere la seconda metà del mese.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 31 luglio - Al Nord: sole e caldo intenso, temporali sulle Alpi in locale discesa verso la Pianura Padana. Al Centro: sole e caldo ancora in aumento. Al Sud: sole e caldo in aumento.

Domani, sabato 1 agosto - Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento, rovesci sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo.

Domenica 2 agosto - Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale tra Lazio e Abruzzo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: promontorio subtropicale con solleone e caldo record. Rovesci di calore sulle Alpi e sugli Appennini.

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meteo news meteo italia meteo italia weekend caldo giappone nuova parola
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