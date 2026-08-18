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Piove ma risale l'allerta caldo: oggi due città in allerta arancione, domani saranno 5

Italia in bilico tra afa e acquazzoni, nonostante il calo delle temperature registrato a Ferragosto torna l'allerta

Caldo sull'Italia - Ipa
Caldo sull'Italia - Ipa
19 agosto 2026 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Italia in bilico fra acquazzoni e afa. Nonostante il calo delle temperature registrato dopo Ferragosto risale l'allerta caldo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. I segnali sono sparsi, da Nord a Sud. Se ieri la tregua ha resistito con gran parte della Penisola segnata dal bollino verde - 21 città a livello zero di allerta su 27 monitorate - già oggi, mercoledì 19 agosto, la situazione cambia e compaiono i primi bollini arancioni su due città.

Oggi due bollini arancioni

Per la giornata di oggi sono quindi due le città a livello 2 di allerta (condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili), con conseguente bollino arancione: si tratta di Ancona e Roma.

Allerta gialla, invece, per Bari, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Venezia e Verona. In verde restano quindi Bolzano, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Viterbo.

Risale l'allerta, domani 5 capoluoghi in arancione

Da domani, giovedì 20 agosto, il quadro si farà ancora più rovente. Saranno infatti 5 i capoluoghi monitorati dal bollettino con allerta arancione: si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso e Roma.

A completare la giornata saranno quindi 14 bollini gialli (Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Venezia, Verona e Viterbo), mentre scenderanno a quota 8 i bollini verdi (Bolzano, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino e Trieste).

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