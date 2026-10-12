Il fenomeno meteorologico El Niño, di "intensità eccezionale", ha causato un riscaldamento senza precedenti di alcune zone del Pacifico nel nono mese dell'anno
Il fenomeno meteorologico El Niño, di "intensità eccezionale", ha causato un riscaldamento senza precedenti di alcune zone del Pacifico a settembre, portando le temperature degli oceani di tutto il mondo a valori record per il mese. A renderlo noto è l'osservatorio europeo Copernicus.
La temperatura del mare – escluse le zone polari – ha raggiunto i 21,05°C a livello globale, toccando il valore più alto mai registrato per questo mese e superando il precedente record del settembre 2023 (20,92°C). La temperatura superficiale del mare nella "regione Niño 3.4", un'area di riferimento nel Pacifico, ha raggiunto un record assoluto di 29,70°C a settembre. Tale valore supera i picchi registrati durante i precedenti episodi di El Niño di forte intensità (1982/1983, 1997/1998 e 2015/2016), confermando, secondo gli esperti, "l'intensità eccezionale dell'attuale El Niño".
Complessivamente, il mondo ha registrato il secondo settembre più caldo di sempre, con temperature medie dell'aria in superficie di 16,27 °C, secondo quanto riportato dal servizio meteo dell'Ue. A settembre la temperatura è stata di 1,63 °C superiore alla media preindustriale, ovvero il periodo compreso tra il 1850 e il 1900. "Stiamo attraversando una nuova serie di mesi con temperature superiori a 1,5°C e, con un fenomeno El Niño ancora in fase di intensificazione, è probabile che questa tendenza prosegua fino al 2027", ha detto il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo, per il quale "superare il limite a lungo termine dell'Accordo di Parigi è solo questione di tempo. Di quanto supereremo tale soglia, e per quanto tempo, dipende ancora da noi". Gli esperti hanno avvertito che El Niño probabilmente porterà le temperature globali a un nuovo record nel 2027.