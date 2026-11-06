Camera Commercio Roma dà il via a nuova edizione 'Bando Idea innovativa: nuova imprenditoria femminile'

Sono aperte le candidature per partecipare al 'Bando Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile', iniziativa della Camera di Commercio di Roma. Il bando, giunto alla quattordicesima edizione, premia le idee imprenditoriali più innovative e competitive ed è rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti sul territorio di Roma e provincia. Per candidarsi c’è tempo fino al 18 dicembre 2026. A Roma e provincia ci sono 97.412 imprese femminili registrate al 30 settembre 2026, un dato consolidato che conferma la Capitale come la prima provincia italiana per numero di imprese guidate da donne, pari al 7,5% del totale nazionale. Il tasso di occupazione femminile sul territorio ha registrato, negli ultimi anni, i suoi massimi storici. L’iniziativa della Camera di Commercio ha l’obiettivo di premiare i migliori progetti imprenditoriali contraddistinti dall’originalità dell’attività svolta e/o dall’innovatività del processo produttivo, del prodotto o del servizio offerto, degli strumenti di commercializzazione o di assistenza alla clientela.

“L’imprenditoria femminile - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – rappresenta, da sempre, un pilastro vitale per la crescita della nostra comunità economica, ma oggi le sfide globali, sempre più complesse, ci impongono un deciso salto di qualità e per restare competitive sul mercato. Le nostre aziende guidate da donne devono essere messe in condizione di governare, da protagoniste, i cambiamenti legati alla transizione ecologica e alle nuove tecnologie digitali. Con questa nuova edizione del bando vogliamo premiare proprio il coraggio e la capacità di visione di chi sceglie di fare impresa a Roma, investendo sulla formazione e sull’innovazione come leve strategiche per generare valore e promuovere una reale parità di opportunità sul territorio”.

Alle sei imprese femminili vincitrici è garantito un contributo economico fino a un massimo di 5mila euro. I finanziamenti andranno a coprire investimenti aziendali legati a beni strumentali, macchinari, attrezzature, registrazione di brevetti e azioni di marketing o comunicazione. Le imprese partecipanti all’iniziativa devono essere iscritte alla Camera di Commercio di Roma e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall’avviso. Il bando integrale e i moduli di domanda sono pubblicati sul portale della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it.