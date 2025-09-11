circle x black
Camorra, traffico di droga ed estorsione: 88 misure cautelari in 5 regioni

Impiegati oltre 500 uomini e donne tra poliziotti e carabinieri e uomini della Guardia di Finanza sta eseguendo sequestri di beni degli indagati

11 settembre 2025 | 08.54
Redazione Adnkronos
Misure cautelari personali a carico di 88 persone, indagati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata.

Le ordinanze - una emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, l’altra emessa dal Gip presso il Tribunale dei minorenni di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica dei minorenni di Salerno - sono state eseguite dalle prime ore dell’alba, dalla Polizia di Stato di Salerno e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (Salerno). Nell’operazione, che interessa 21 Comuni in 5 Regioni, sono stati impiegati oltre 500 uomini e donne tra Poliziotti e Carabinieri, con l’ausilio di elicotteri ed unità cinofile.

Contestualmente il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di beni nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali.

