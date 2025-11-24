circle x black
A Schillaci, Rocca e Onorato i premi di 'Campioni per la salute'

Anche altre personalità premiate nel Gala Dinner, fra cui il presidente della Croce Rossa Italiana

24 novembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci , il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato , e il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro sono tra i premiati della Seconda Edizione del Gala Dinner di 'Campioni per la Salute', il progetto della sociologa Lorena Rutigliano, che intende creare un ponte tra il mondo dello sport, dell'arte e della società. “Oggi – ha detto Lorena Rutigliano, spiegando il senso della serata - celebriamo non solo i risultati sportivi ma anche l 'impegno sociale, la cura del corpo e della mente , e la prevenzione, perché ognuno ha il diritto di amarsi. Lo sport è scuola di vita: insegna il rispetto, la costanza e a essere resilienti: fa bene al cuore e anche all'anima”.

Le motivazioni dei premi

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ricevuto il riconoscimento "per l’impegno e la visione con cui ha promosso una nuova cultura della salute, ponendo la prevenzione oncologica e senologica al centro delle politiche sanitarie nazionali"; il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca è stato premiato "per l’impegno nel migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale"; l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, è stato premiato "per l’impegno nel promuovere e sostenere grandi manifestazioni pubbliche, come la Maratona di Roma e la Race for the Cure"; il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, "per l’impegno straordinario nel porre la prevenzione al centro dell’azione della CRI".

L'evento e gli altri premi

Nel corso dell’evento, che si è svolto al St. Regis Rome Hotel, condotto dalla giornalista Rai Eleonora Daniele , e che ha visto la partecipazione dell’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione , sono state premiate figure di spicco che si sono distinte quest’anno per l'impegno a incoraggiare l’integrazione sociale e lo sviluppo personale. Fra queste, l'Assessora alle Attività Produttive, di Roma Capitale Monica Lucarelli, la presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato, il fondatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, l’imprenditore Danilo Iervolino, il Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC Leonardo Massa, il Direttore generale del Giffoni Film Festival Jacopo Gubitosi, la campionessa paralimpica Ilenia Colanero, i campioni sportivi di judo e karate Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco, l’atleta olimpico Stefano Pantano, la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca.

L’evento ha il sostegno del presidente di Autotorino, Plinio Vanini, dell’ amministratore unico di Olio Levante, Riccardo Cassetta, e del Country Manager di Ecowater Systems Italia, Maurizio Conte, ed i patrocini di Ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, Croce Rossa Italiana, Sport e Salute, Lilt Associazione Metropolitana di Roma, Summeet e Assitol.

