Studiando il filmato, ma anche attraverso gli elementi raccolti e le misurazioni svolte in un sopralluogo sul posto, gli esperti daranno "una certificazione praticamente vicina al 100% di quello che è successo quella sera prima e dopo la caduta"

E' rimasto finora uno dei tanti interrogativi legati al caso di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps morto dopo essere precipitato da una finestra della banca il 6 marzo 2013: di chi era la sagoma che nel filmato della telecamera di sorveglianza puntata su vicolo di Monte Pio compare in lontananza affacciarsi mentre l'ex manager era già a terra? Un passante mai identificato o qualcuno che non era lì per caso? Ora una perizia disposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Rossi e affidata al Ris si appresta a ricostruire i movimenti avvenuti nella stradina quella sera. E, se non darà un volto e un nome a quell'uomo, punta a mettere dei punti fermi da leggere insieme alle altre perizie già svolte nell'ambito dei lavori dell'organismo parlamentare che ha imboccato, per la prima volta, la pista dell'omicidio: un'aggressione avvenuta nell'ufficio, la 'defenestrazione' e poi la caduta.

"Con la perizia del video stiamo completando la ricostruzione del fatto - afferma all'Adnkronos il deputato FdI Gianluca Vinci, presidente della Commissione di inchiesta - Sappiamo cosa è successo dentro l'ufficio, nella fase di uscita dalla finestra e ora sapremo anche cosa è successo in quel vicolo. Emergono moltissimi particolari che, in precedenza, non erano stati valorizzati e studiati tutti insieme".

La perizia approderà in Commissione nella seduta prevista alle ore 10. A illustrarla saranno, oltre al consulente e tenente colonnello Adolfo Gregori in forza ai Ris di Roma, Luca Gasparollo, comandante della Sezione di intervento operativo del Ris dell’Arma dei Carabinieri di Roma e Federico Zomparelli, comandante della Sezione di fonica e audiovideo del Ris dell’Arma dei carabinieri di Roma. Studiando il filmato, ma anche attraverso gli elementi raccolti e le misurazioni svolte in un sopralluogo sul posto, gli esperti daranno "una certificazione praticamente vicina al 100% - afferma Vinci - di quello che è successo quella sera prima e dopo la caduta di Rossi".

L'analisi svolta servirà a capire se questa persona "era sola o con altri, quando compare realmente, per quanto tempo, tutto ciò che è successo nel vicolo. Sarà un grande risultato - prosegue - anche perché, letto insieme alle altre perizie, darà un quadro complessivo per capire possibili esecutori e movente". La speranza è che se qualcuno è a conoscenza di particolari possa decidere di farsi avanti: "Qualcuno che negli anni è stato zitto perché si parlava di suicidio, adesso che si parla di un omicidio e che viene ricostruita tutta la scena probabilmente ha più voglia di parlare", osserva il presidente della Commissione di inchiesta.