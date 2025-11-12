circle x black
Caso Garlasco, Lovati convocato domani in procura a Brescia: "Non è indagato"

Ha ricevuto, spiega il suo portavoce Alfredo Scaccia, "un invito come persona interessata"

L'ex avvocato di Sempio (Massimo Lovati)
12 novembre 2025 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Massimo Lovati comparirà domani, giovedì 13 novembre, davanti alla pm di Brescia Claudia Moregola dopo aver ricevuto "un invito come persona interessata" spiega il suo portavoce Alfredo Scaccia, nominato ieri dall'ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Lovati, difeso dall'avvocato Fabrizio Gallo, "non è indagato - spiega il portavoce - e comparirà da solo" davanti agli inquirenti che indagano sulla presunta corruzione che vede coinvolti l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre del 37enne. L'audizione è in programma alle 16.

