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Caso Roggero, legale parenti di un rapinatore: "Danno mai risarcito, sono amareggiati"

Grazia? "Questione su cui non entrano, è prerogativa del Presidente della Repubblica"

Mario Roggero - (Ipa)
Mario Roggero - (Ipa)
18 luglio 2026 | 17.44
Alice Bellincioni
LETTURA: 2 minuti

"Sono amareggiati" i parenti di Giuseppe Mazzarino, uno dei due rapinatori uccisi a colpi di pistola il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour da Mario Roggero. A raccontare all'Adnkronos lo stato d'animo della famiglia, in questi giorni in cui l'attenzione pubblica è tutta rivolta al caso del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, è l'avvocato Angelo Panza, che assiste la madre e i quattro fratelli del 58enne.

Nel 2023 in primo grado il Tribunale di Asti aveva stabilito per loro una provvisionale di 115mila euro (35mila alla madre, 20mila a testa ai quattro fratelli e sorelle). "Roggero non l'ha mai pagata", riferisce il legale di parte civile. Tuttavia negli ultimi tre anni i parenti di Mazzarino "non hanno attivato alcuna procedura di recupero del risarcimento del danno". Un particolare che dimostra come "nella maniera più assoluta" non siano animati da alcuna 'sete di vendetta' nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour.

"I miei assistiti sono persone perbene, non hanno nulla a che fare" con la rapina "e con fatti di criminalità in generale. Sono sempre stati molto riservati e al loro posto. Hanno solo partecipato al processo penale, costituendosi parte civile, come era loro diritto fare. Si sono messi nelle mani della magistratura e della giustizia, non hanno fatto altro", evidenzia l'avvocato Panza.

Stessa postura che la famiglia del rapinatore ucciso ha intenzione di mantenere rispetto al dibattito sull'eventuale grazia da concedere a Roggero. "Le prerogative del Presidente della Repubblica sono prerogative del Presidente della Repubblica", taglia corto il legale.

E anche sulle "questioni politiche" sollevate dal 'caso Roggero' i familiari dell'uomo a cui ha sparato "non entrano". Certo, però, "sono amareggiati dal fatto di venire in qualche modo assimilati ai rapinatori", mentre "loro non c'entrano nulla con la rapina. Si sono costituiti parte civile per una semplice questione: si chiama danno da perdita parentale ed è previsto dalla legge e dalla giurisprudenza".

Per quantificarlo, ora che la condanna è diventata definitiva, la parte civile potrà intraprendere un'azione civile contro Roggero. E nel frattempo, a fronte del mancato pagamento della provvisionale, c'è anche la possibilità di richiedere un pignoramento dei beni del gioielliere.

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