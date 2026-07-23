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Caso Roggero, 10,5 milioni di interazioni: i social dalla parte del gioielliere

Secondo la ricerca Socialcom il 60% difende il condannato invocando la "legittima difesa". Ferlaino: "I dati mostrano che nei nuovi media le decisioni giudiziarie non vengono solo raccontate ma reinterpretate collettivamente"

Mario Roggero - Ipa
Mario Roggero - Ipa
23 luglio 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il caso Roggero ha infiammato il dibattito sui social. La vicenda del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi in via definitiva per aver ucciso, nell’aprile 2021, due rapinatori inseguendoli fuori dal proprio negozio e sparandogli alle spalle, ha registrato 250 mila post pubblicati e oltre 10,5 milioni di interazioni complessive in due settimane con il 60% degli utenti schierato dalla parte dell'uomo. E' quanto emerge dalla ricerca di Socialcom presentata questa mattina dal Presidente Luca Ferlaino nel corso della trasmissione 'Agorà' su Rai Tre.

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Un’esplosione di partecipazione digitale che trasforma il dibattito giudiziario in un caso di enormi proporzioni. L’analisi, condotta in collaborazione con la piattaforma Social Data, registra un interesse che, nell’ultima settimana ha visto un’impennata esponenziale di interazioni del +337%, alimentato costantemente da polemiche politiche, dibattiti sulla grazia e scontri ideologici.

socialcom

Ma cosa chiede il popolo dei social? I dati mostrano una posizione netta: sei utenti su dieci citano la “legittima difesa” per giustificare le azioni di Roggero, condannando di fatto il comportamento dei rapinatori. Il sentimento prevalente è un mix di rabbia e indignazione (espresso da un utente su tre), accompagnato da una richiesta di solidarietà (uno su quattro) e dalla forte istanza di una “legge da cambiare” (uno su cinque). Un utente su dieci parla del risarcimento deciso per le vittime e le famiglie. A catalizzare ulteriormente la discussione è stato l’intervento del 19 luglio di Elon Musk che, con un tweet contro la sentenza, ha generato 215 mila interazioni, ottenendo il parere favorevole di sette utenti su dieci.

"I dati mostrano che nei nuovi media le decisioni giudiziarie non vengono solo raccontate, ma reinterpretate collettivamente", dichiara Luca Ferlaino, presidente di Socialcom. "L'esplosione delle interazioni riflette una partecipazione sempre più emotiva, in cui indignazione, solidarietà e richiesta di cambiamento e sicurezza convivono e alimentano la conversazione", conclude.

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