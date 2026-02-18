È quanto ha ricostruito la polizia che ha avviato subito le indagini dopo la denuncia presentata dai genitori della bimba

C'è un equivoco nato dall'errore di una baby sitter al suo primo giorno di lavoro dietro il caso del tentato rapimento nella scuola dell'infanzia di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde, a Roma. È quanto ha ricostruito la polizia che ha avviato subito le indagini dopo la denuncia presentata dai genitori della bimba.

Secondo quanto emerso, una baby sitter filippina sui 35 anni, che parla solo inglese, è entrata quella mattina per errore nella scuola materna e spaesata è stata accompagnata dalla collaboratrice scolastica dalla maestra, a cui ha mostrato la foto di due bambini. In realtà era la foto di whatsapp di qualche anno fa di due bimbi che vanno alle elementari che si trovano nello stesso plesso, proprio accanto alla scuola. La maestra allarmata perché la bambina non riconosceva la signora, che peraltro non aveva una delega per il ritiro, aveva quindi chiamato i genitori e dato l'allarme.

Nelle immagini di una telecamera della scuola elementare appare una donna, riconducibile alla baby sitter, che cammina con due bambini. Individuati, i genitori dei due bimbi hanno riferito che la donna era stata incaricata di prendere i bambini a scuola ma che non aveva ancora una delega, poiché aveva preso servizio quel giorno. Per questo motivo la mamma aveva incaricato un'amica con la delega di prendere i bambini per poi consegnarli alla nuova baby sitter. La donna però entrando per la prima volta ha sbagliato ingresso.