circle x black
Cerca nel sito
 

Castelfranco, Gratta e vince 2 milioni: è caccia al fortunato vincitore

La dea bendata passa al bar 'La Sveglia': nessuno sa ancora chi abbia vinto il maxi premio

Castelfranco, Gratta e vince 2 milioni: è caccia al fortunato vincitore
24 novembre 2025 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fortuna bacia Castelfranco Veneto, dove un Gratta e Vinci da 20 euro ha fruttato 2 milioni di euro a un fortunato giocatore, ancora ignoto. Il biglietto vincente 'Maxi Miliardario' è stato acquistato al bar 'La Sveglia', in via Melchiori 53, di fronte alla stazione ferroviaria, come riportato da fonti locali.

Il titolare del locale, conosciuto come Mark (39 anni, originario della Cina), ha detto di essere ancora incredulo: in 14 anni di gestione non aveva mai visto una vincita così alta. "Qui abbiamo diversi forti giocatori, ma le vincite più grosse sono state di 10mila euro, una giusto poco tempo fa. Molto frequenti sono quelle da 500 euro", ha detto al Corriere de Veneto.

Mark ha spiegato che il bar, grazie alla posizione di fronte alla stazione, registra un costante via vai di persone: pendolari, studenti, viaggiatori occasionali e pensionati. “Abbiamo tanti clienti abituali e spero davvero che a vincere sia stato uno di loro, magari qualcuno che ne ha davvero bisogno”, ha aggiunto.

Al momento il vincitore rimane anonimo: nessuno si è ancora presentato al locale per reclamare pubblicamente la vincita o per ringraziare. Alla domanda su chi vorrebbe fosse il vincitore, ha risposto: “Spero che sia uno dei miei clienti abituali … magari qualcuno che ne ha davvero bisogno.”

La vincita di 2 milioni di euro è una delle più alte registrate a Castelfranco Veneto. In passato, l’anno scorso, la fortuna aveva premiato con 100.000 euro alla tabaccheria Ceron di via Brenta, stessa cifra ottenuta nel maggio 2022 al centro commerciale I Giardini del Sole. (Tribuna Treviso

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
castelfranco veneto Gratta e Vinci gratta e vinci miliardario gratta e vinci miliardario new gratta e vinci maxi miliardario new gratta e vinci maxi miliardario da 20 euro
Vedi anche
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza