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Si getta in auto con la moglie nel porto di Cattolica durante una lite, coppia salvata dai passanti

E’ successo nel pomeriggio. Una volta portati entrambi in salvo a terra, l’uomo è fuggito: ricerche dei carabinieri

Carabinieri - Fotogramma
Carabinieri - Fotogramma
19 agosto 2026 | 20.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è gettato in auto nel porto canale di Cattolica al culmine di una lite con la moglie seduta accanto ma sono stati soccorsi e aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua. E’ successo oggi poco dopo le 17. Una volta portati entrambi in salvo a terra, l’uomo è fuggito e i carabinieri hanno subito avviato le ricerche. A quanto si apprende il marito era stato arrestato ieri sera per resistenza dai carabinieri che erano intervenuti per una lite nell’abitazione della coppia a San Giovanni Marignano, in provincia di Rimini.

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auto porto litigio salvataggio
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