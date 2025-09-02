circle x black
Cecchettin (Fondazione Giulia Cecchettin): "Uomini riscoprano il vero amore per superare la cultura del dominio"

02 settembre 2025 | 13.50
Redazione Adnkronos
"Bisogna diffondere la cultura della relazione in una società che troppo spesso oggettifica la donna, il vero amore non è quello. L'idea che un uomo sia tale solo se domina è sbagliata e impedisce relazioni autentiche. Amare davvero significa tutt'altro." Ha detto Gino Cecchettin, presidente di Fondazione Giulia Cecchettin, alla presentazione a Roma del Protocollo d'intesa con Coop Italia che rilancia la sua campagna sull'educazione alle relazioni "Dire, Fare, Amare", all'interno del progetto pluriennale Close the Gap.

