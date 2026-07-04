circle x black
Cerca nel sito
 

Segnalazioni su concorso magistratura, pm Roma avvia indagine

Senza indagati né ipotesi di reato, in relazione a presunte irregolarità nello svolgimento delle prove scritte

Un concorso - (Ipa)
Un concorso - (Ipa)
04 luglio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La procura di Roma ha avviato un’indagine, senza indagati né ipotesi di reato, in relazione a presunte irregolarità nello svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura.

All’attenzione dei pm capitolini sono finite alcune segnalazioni raccontate nelle chat di gruppo da alcuni candidati. “Ragazzi – si legge in uno dei messaggi - le tre tracce erano sul tavolo, qualcuno le ha viste quando ha consegnato il proprio compito”. Sulla vicenda sono stati avviate verifiche.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
concorso magistratura Concorso in magistratura 2026 Concorso in magistratura 2026 inchiesta Concorso in magistratura 2026 segnalazioni
Vedi anche
News to go
Ecobonus, quando comunicare all'Enea? Ecco cosa prevede la legge
L'Ambasciatore Usa a Cefalù, Fertitta: "Cresciuto in famiglia in cui si parlava di origini palermitane" - Video
Trieste, ubriachi al volante sbagliano marcia e finiscono con l'auto in mare - Video
Mondiali, Ciccio Graziani: "Possibile finale Argentina-Francia, e chissà che la Francia stavolta…"
Monteleone: "Critiche a mio post? Ferito da chi pensa che io ignori dramma a Gaza" - Video
News to go
World Skate Marathon per la prima volta a Napoli
La Russa a 'Pantelleria Mediterraneo d'autore': "Non credo Forza Italia da sola a comunali Milano" - Video
Papa, il grazie dei migranti a Lampedusa e il bagno di folla prima della messa - Video
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi, il ballo dopo il primo 'sì' - Video
D'Ancona (sindaco Pantelleria): "Isola strategica nel Mediterraneo" - Video
Ucraina, attacco russo su una piscina: l'esplosione nel video delle telecamere di sicurezza
Paura in Usa, spari in un centro commerciale in Michigan: il video delle persone in fuga


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza