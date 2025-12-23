circle x black
Cerca nel sito
 

Corona: "Revenge porn non c’è, verrò archiviato"

Corona e l’accusa di Signorini sul revenge porn: cosa ha detto dopo l'interrogatorio - Video

23 dicembre 2025 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il revenge porn", il reato per cui è stato querelato da Alfonso Signorini, "non c’è e verrò archiviato". Lo ha detto Fabrizio Corona, al termine dell’interrogatorio in Procura a Milano. "Io – ha ammesso - mi muovo sul filo, ma tutte le puntate le faccio controllando il codice penale con lo studio dell'avvocato Chiesa". Per fare ‘Falsissimo’ “io mi levo l’anima. Non lo faccio per soldi, perché tanto non mi servono, non li spendo”, ha detto Corona. Se “legalmente” è convinto di non rischiare nulla, “perché le prove le ho”, su altri fronti è meno sicuro. Però – ha risposto con una battuta a chi gli chiedeva se abbia paura – “non ne ho, anzi spero di morire ammazzato, così divento un’icona”. E poi “lo sceriffo di Nottingham vivrà con l’intelligenza artificiale”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
corona signorini corona falsissimo corona e signorini corona revenge porn
Vedi anche
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza