Cosenza, sospetta intossicazione da botulino a Diamante: morto un 52enne

Altre sette persone ricoverate. Il sindaco Achille Ordine: "No allarmismi"

Un'ambulanza - (Ipa)
08 agosto 2025 | 07.44
Redazione Adnkronos
Un uomo di 52 anni è morto in seguito a un malore accusato dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli a Diamante (Cosenza). La notizia del decesso dell’uomo è stata appresa dopo che si era diffusa la notizia di tre persone ricoverate in Terapia intensiva per probabile intossicazione da botulino si legge su lacnews24.it.

Sono stati ricoverati anche due 17enni, una donna e poi altre 4 persone. Tutte hanno mangiato il panino con i broccoli comprato da un camioncino di street food sul lungomare di Diamante.

A intervenire sul caso è il sindaco di Diamante, Achille Ordine: "Riguardo alle notizie diffusesi nelle scorse ore su presunti casi di intossicazione da botulino che si sarebbero verificati a seguito di alimenti somministrati da un’attività ambulante nel territorio di Diamante, al fine di non alimentare allarmismi, allo stato, del tutto ingiustificati, si comunica che, al momento, non vi è alcuna evidenza certa circa la riconducibilità alla predetta attività della presunta intossicazione", precisa in una nota.

"Sono in corso le attività di verifica da parte degli organi preposti che, dopo aver effettuato campioni sulle diverse matrici alimentari, in via cautelare e prudenziale, hanno sottoposto l’attività a blocco sanitario. Nell’esprimere vicinanza alle persone attualmente ricoverate presso l'ospedale Annunziata di Cosenza e alle loro famiglie, formuliamo loro il più sentito augurio di una pronta e completa guarigione - conclude il primo cittadino - Monitoreremo costantemente l’evoluzione dei fatti al fine di poter fornire ulteriori tempestivi ragguagli sulla vicenda, mantenendo, tuttavia, nelle more, quella doverosa e ragionevole prudenza su quanto accaduto al fine di non alimentare frettolose ricostruzioni".

