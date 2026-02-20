circle x black
Csaq Monti, sopralluogo per la ripartenza, riapertura prevista entro fine febbraio

20 febbraio 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
Si è svolto oggi il sopralluogo presso il CSAQ Monti, tappa fondamentale nel percorso di ripristino delle attività dopo l’interruzione dovuta al crollo della torre nelle scorse settimane. Un momento importante che segna l’avvio concreto del ritorno alla normalità, reso possibile anche grazie alla collaborazione istituzionale e alla verifica delle condizioni di sicurezza degli spazi da parte della Soprintendenza Capitolina. A partire da lunedì inizieranno i lavori sulla porta d’ingresso laterale e sulla sistemazione delle fioriere. Entro il 27 febbraio è prevista l’emanazione della nuova Ordinanza che consentirà la riapertura dell’accesso ai locali, mentre entro il mese di aprile sarà ripristinato anche l’utilizzo parziale del giardinetto.

“Il CSAQ Monti rappresenta un presidio sociale e culturale fondamentale per il territorio,” ha dichiarato l’Assessora Claudia Santoloce. “Il sopralluogo di oggi conferma che stiamo procedendo nella direzione giusta: sicurezza, legalità e tutela degli spazi pubblici sono priorità imprescindibili. Restituire questi luoghi alla comunità significa rafforzare la rete sociale del quartiere.” Sulla stessa linea la Presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi, che ha sottolineato: “Abbiamo seguito con attenzione questa vicenda fin dal primo momento. Il nostro impegno è stato quello di garantire la sicurezza e, allo stesso tempo, di salvaguardare una realtà che per il rione Monti rappresenta un punto di riferimento. La riapertura progressiva è un segnale concreto di ripartenza e di fiducia.”

"Un sentito ringraziamento va inoltre alla dott.ssa Giuliana Barilà, Direttrice della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale della Sovrintendenza Capitolina, per la disponibilità, la competenza e l’attenzione dimostrate nel corso delle verifiche tecniche, che hanno contribuito in modo determinante ad accelerare il percorso di riapertura in piena sicurezza. Il CSAQ Monti continuerà a monitorare l’evolversi della situazione con determinazione, confermando la volontà di difendere e valorizzare questi spazi come simboli di partecipazione, inclusione e resistenza sociale".

