Cultura: Solimine, 'dialetti lingua degli affetti e della quotidianità'

"Il premio 'Salva la tua lingua locale' è nato per valorizzare i dialetti e le lingue locali nell'ambito di una comune identità nazionale in cui le diverse componenti del nostro Paese, dal punto di vista territoriale, etnico o storico-sociale, possano riconoscersi. I dialetti non hanno mai smesso di essere la lingua degli affetti e della quotidianità in molte famiglie e contesti". Lo ha detto Giovanni Solimine, presidente onorario del Premio, alla cerimonia per i riconoscimenti dell'edizione 2025, nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma.