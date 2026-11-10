Cyberattacchi, Mauriello (Meritocrazia Italia): "E' momento di interrompere trend iper connessione e tornare all’Uomo"

Attacchi hacker, difesa digitale e intelligenza artificiale. Esiste una verità che non si può più ignorare.

Stando ai dati condivisi oggi dalla stampa, si legge in una nota di Meritocrazia Italia, nel 2024 l'Italia avrebbe subito 507 attacchi cyber gravi, con ospedali bloccati, reti energetiche sotto attacco, dati rubati, disinformazione per destabilizzare la democrazia. Il costo del data breach avrebbe raggiunto la media di 4,7 miliardi di euro. E non si tratta solo di costi indiretti, come le spese per ripristinare i sistemi compromessi; le aziende affrontano importanti danni collaterali. "Il problema non è solo la sicurezza digitale, il problema è l'iper-connessione stessa e il modo sbagliato in cui stiamo usando l'intelligenza artificiale. Siamo ormai connessi a tutto e a tutti 24 ore su 24 eppure siamo sempre più soli, più ansiosi, più fragili. Crescono le patologie infantili, i disturbi della socialità, l’iperattività. I nostri figli non sanno più giocare, non sanno più annoiarsi, non sanno più guardarsi negli occhi, sanno solo scorrere, cliccare, rispondere, reagire, e, quel che è peggio, vivono in una allerta permanente, come se fossero sempre sotto attacco - è l’allarme lanciato del presidente nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello - Si è perso il senso del reale e di confonde l'intelligenza artificiale con l'intelligenza umana. Ma si dimentica che l’intelligenza artificiale non riproduce esattamente i processi cognitivi della mente dell’uomo. È un mero esecutore, ha una grande memoria, ma non si sa porre i problemi, non è capace di analisi critica. Non sa sognare. Il merito, quello vero e che noi vorremmo affermare non si può tradurre in algoritmo. Non è nella velocità della macchina, ma nella qualità delle scelte. Non è nella quantità delle informazioni, ma nella profondità di un pensiero".

Il presidente torna sul problema attualissimo degli attacchi alla sicurezza nazionale. "Gli attacchi hacker - dice - devono essere per noi quello che è stato per il virus in tempo di pandemia, uno spartiacque, un segno di rottura tra un prima e un dopo. Il Covid ci ha costretti a isolarci per salvarci, gli attacchi hacker ci devono costringere a disconnetterci per salvarci dalla dipendenza. Non significa fare un passo indietro nell’evoluzione e non significa rifiutare le utilità della tecnologia, significa imparare a usarla senza subirla, significa mettere l'intelligenza artificiale al suo posto, come strumento al servizio del merito". Meritocrazia Italia sostiene ogni iniziativa volta a rafforzare la difesa digitale, blindando ospedali, reti elettriche, server pubblici, ma nella certezza che la vera difesa non è mai in un firewall, è sempre rimessa a un uomo che sa pensare, che sa scegliere, che sa dire no. In questo senso, nelle scuole ci siano meno tablet e più libri, più sport, più teatro, più manualità, più natura, perché un bambino che costruisce con le mani impara più di un bambino che scorre con il dito.

Occorre vietare l’uso smodato di smartphone da parte dei minori. Non è censura, è protezione. Il lavoro stesso deve tornare umano. Basta al lavoro che ti tiene incollato allo schermo dodici ore al giorno e ti fa sentire in colpa se non rispondi a un messaggio in tarda serata. Il lavoro che serve alla realizzazione delle personalità è un lavoro che sa valorizzare la creatività, la relazione, l'intelligenza umana e non la velocità di risposta a una mail. Allora si deve puntare a una nuova educazione digitale e a una nuova educazione all'intelligenza artificiale. Non bisogna insegnare ai ragazzi soltanto a usare la tecnologia ma anche a difendersi da essa, a riconoscere un algoritmo che manipola, una notizia che avvelena, un attacco hacker che ruba l'identità, a capire che l’attenzione è il bene più prezioso di ciascuno di noi e che nessuno è legittimato a rubarla. Si punti sull'uomo e sulle sue capacità, su intuizione, empatia, coraggio. Il sistema che abbiamo costruito è troppo fragile perché troppo connesso, troppo dipendente, troppo robotizzato. Se cade un server, cade un ospedale. Se cade una rete, cade un Paese. Isoliamo la dipendenza digitale per salvare l'umanità. "È il momento di puntare sull'uomo, sulle sue mani, sulla sua mente, sul suo cuore, perché la vera sicurezza nazionale non è solo nei server blindati, è in una generazione che torna a pensare, a giocare, a parlare, a vivere, e a essere valutata per quello che vale davvero", conclude Mauriello.