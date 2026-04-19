Un fronte instabile sta per attaccaare l'anticiclone e tornano i rovesci. Oggi domenica 19 aprile sarà una giornata all'insegna della stabilità atmosferica e, soprattutto, del caldo con valori termici che si spingeranno ben oltre le medie climatiche del periodo. Sembrerà già di essere a giugno in molte città: anche questo è uno dei tanti segnali di un cambiamento climatico ormai in atto che stravolge tutte le stagioni dell’anno. In città come Roma e Firenze raggiungeremo picchi massimi fin verso i 25-26°C durante le ore più calde.

Tuttavia, questa atmosfera tranquilla e soleggiata non è destinata a durare ovunque. Già a partire dalle ore pomeridiane e serali, lo scenario meteorologico è destinato a subire un cambiamento, in particolare sulle nostre regioni settentrionali. La causa di questo ribaltone è l'avvicinamento di un insidioso fronte instabile in discesa dal Nord Europa, che comincerà a scalfire lo scudo anticiclonico. I primi segnali dell'imminente peggioramento si manifesteranno sull'arco alpino e prealpino sottolinea iLMeteo.it.

Le conseguenze di questo passaggio instabile si faranno sentire anche all'avvio della prossima settimana, che manterrà un'impronta piuttosto dinamica. Le regioni del Nord e parte di quelle del Centro faranno ancora i conti con un'atmosfera irrequieta: i rovesci si concentreranno specialmente a ridosso delle zone montuose, ma non mancheranno locali e improvvisi sconfinamenti fin verso le pianure limitrofe.

Le notizie, però, volgono decisamente al bello in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione, l'alta pressione dovrebbe tornare a essere la grande protagonista assoluta sul bacino del Mediterraneo. Questa nuova e decisa espansione anticiclonica spazzerà via le nubi, regalando ampi spazi soleggiati e un clima nuovamente mite da Nord a Sud, offrendo così la cornice meteorologica perfetta per trascorrere la festività all'aperto.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 19 aprrile - Al Nord: nuvoloso, qualche rovescio dal pomeriggio. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente.

Domani, lunedì 20 aprile - Al Nord: nuvoloso, qualche pioggia irregolare. Al Centro: variabile con qualche rovescio sulle Adriatiche. Al Sud: sole prevalente.

Martedì 21 aprile - Al Nord: tra nubi e qualche pioggia irregolare. Al Centro: sole e caldo; instabile sulla fascia Adriatica. Al Sud: peggiora in Puglia.

Tendenza: alta pressione in rinforzo verso il 25 aprile.