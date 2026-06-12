David Rossi, Commissione inchiesta al lavoro: presto nuovo sopralluogo Ris a Siena

Nuovo sopralluogo del Ris a Siena per il caso di David Rossi, l'ex manager di Mps precipitato da una finestra di Palazzo Salimbeni il 6 marzo 2013. Tra una decina di giorni infatti i Ris, insieme al tenente colonnello Adolfo Gregori consulente della Commissione di inchiesta sulla morte di Rossi, torneranno nel vicolo di Monte Pio dove fu ritrovato senza vita l'ex capo della Comunicazione della banca: "Si procederà alla chiusura del vicolo per analisi e nuovi rilievi - afferma all'Adnkronos il presidente della Commissione di inchiesta Gianluca Vinci - Saranno fatte delle misurazioni con il laser scanner". Le misurazioni saranno utili ai fini del lavoro che la Commissione sta svolgendo dopo aver disposto analisi comparative sulla sagoma rimasta misteriosa che si vede comparire, al telefono, in un video nel vicolo.

Intanto è stato nominato nuovo consulente della Commissione il medico ortopedico Marco Nigrisoli. La sua nomina aiuterà il lavoro che l'organismo parlamentare sta svolgendo per fare luce sulle lesioni sul corpo dell'ex manager di Mps ritenute non compatibili con la caduta. "Nigrisoli è medico ortopedico di Bologna, ha lavorato per anni in traumatologia e dal 2011 al 2023 è stato a capo del pronto soccorso del Rizzoli di Bologna - spiega all'Adnkronos il presidente della Commissione Gianluca Vinci - E' esperto nelle lesioni agli arti superiori". Il suo contributo servirà proprio per un approfondimento rispetto ad alcune ferite, ad esempio, al gomito e al polso. Il lavoro di Nigrisoli integrerà quindi quello degli altri consulenti, Robbi Manghi e il tenente colonnello Adolfo Gregori in forza ai Ris di Roma, "nel terminare la perizia che riguarda l'aggressione e la modalità e la dinamica dell'uscita dell'ex manager dalla finestra", sottolinea Vinci. Per chiudere questo approfondimento, "molto delicato, ci vorranno due-tre mesi ancora, direi si arriverà a fine estate".

Sono diverse le perizie che la Commissione di inchiesta sta portando avanti: una riguarda lo stato in cui si trovava l'ex manager nel momento in cui è stata inviata la famosa mail con riferimento al suicidio e i bigliettini rinvenuti nel cestino vicino alla sua scrivania, un altro approfondimento riguarda le mail e le telefonate ricevute con un focus particolare, spiega Vinci, rispetto al filone "delle sponsorizzazioni e quindi del denaro". Martedì, alle ore 11, sarà sentito in audizione Stefano Antoniozzi, già dipendente di Monte dei Paschi di Siena. "Era un collega di lavoro di Rossi e non era mai stato sentito", spiega Vinci. (di Sara Di Sciullo)