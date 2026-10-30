"Spero che ci perdoni per averlo spogliato della sua privacy e che sia orgoglioso di quello che stiamo facendo". Così Carolina Orlandi, figlia acquisita di David Rossi, ospite per la prima volta in uno studio televisivo insieme alla madre Antonella Tognazzi, nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, in onda domenica 1° novembre, alle ore 15.45, su Canale 5.

A tredici anni dalla morte dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013, e dopo due archiviazioni del caso come suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.

In merito al lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta, Carolina dichiara: "Non escludiamo nessuna pista. La Commissione ha avuto il merito di dimostrare scientificamente che quello di David è stato un omicidio. Però – aggiunge – crediamo anche che debba intervenire la magistratura, ed è notizia di questi giorni il fatto che finalmente sia successo, è stata aperta un’indagine per omicidio".

Sulla possibilità che Rossi potesse essere salvato, Carolina afferma: "È rimasto vivo per 22 minuti. Dal filmato delle telecamere oggi sappiamo che si poteva salvare". E aggiunge: "Il suo corpo ha parlato dall'inizio, anche quando nessuno lo voleva ascoltare, perché David è caduto di schiena; eppure, presenta una serie di ferite in faccia, all'inguine e agli avambracci. È stato picchiato prima di morire".

Infine, la moglie Antonella esprime il desiderio che, oltre alla verità sulla morte del marito, venga rispettata anche la sua memoria: "Spero che ci sia l'onestà almeno nel ricordo, perché tante persone che io consideravo essere suoi amici, purtroppo, si sono un po' messe di traverso e questo mi ha fatto male".