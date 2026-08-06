Nuove polemiche sul caso di Meredith Kercher a pochi giorni dal debutto al Festival Fringe di Edimburgo di "Cartwheel", lo spettacolo comico di Amanda Knox. A criticare l'iniziativa è Stephanie Kercher, sorella della studentessa britannica uccisa a Perugia nel 2007, che ha rivolto un appello diretto all'americana invitandola a riflettere sull'impatto dello spettacolo sulla famiglia della vittima.

Intervistata dalla Bbc, Stephanie Kercher ha chiesto a Knox di "pensare alla famiglia e agli amici di Meredith" e di immaginare la situazione a parti invertite. "Se fosse accaduto a tua sorella?", ha osservato, ricordando che il dolore dei familiari resta "immenso" anche a quasi vent'anni dall'omicidio. Secondo la presentazione del Fringe di Edimburgo, "Cartwheel" affronta i temi della maternità e del modo in cui Knox intende raccontare alla figlia quanto accaduto a Perugia. Il titolo richiama una vicenda circolata all'epoca delle indagini, secondo cui la giovane avrebbe fatto una capriola all'interno della questura dopo la morte dell'amica, circostanza sempre contestata dalla stessa Knox.

In un'intervista al quotidiano londinese "The Telegraph", Amanda Knox ha respinto le accuse di ironizzare sull'omicidio. "Non scherzo sulla morte di Meredith. Scherzo sul modo in cui sono stata demonizzata, non sul suo assassinio", ha dichiarato. Alla domanda se Meredith avrebbe apprezzato il suo spettacolo, Knox ha risposto: "Sì, credo di sì". Un'affermazione respinta con decisione dalla sorella della vittima: "Meredith non avrebbe assolutamente trovato nulla di comico in questi argomenti".

Intanto, una petizione promossa da un'amica di Meredith Kercher, che ha raccolto oltre 2.400 firme, chiede il ritiro dello spettacolo, sostenendo che l'iniziativa offenda la memoria della studentessa e rischi di banalizzare la violenza contro le donne.

Stephanie Kercher ha inoltre espresso la preoccupazione che il caso possa creare un precedente, consentendo in futuro altri spettacoli ispirati a vicende criminali che coinvolgono persone realmente esistite. Il teatro che ospiterà la rappresentazione, il Gilded Balloon Teviot, ha ricordato che il Festival Fringe offre spazio a una pluralità di voci nel rispetto del principio della libertà di espressione.

Amanda Knox, oggi 39enne, vive nello Stato di Washington con il marito e i due figli. Dopo l'omicidio di Meredith Kercher, studentessa britannica di 21 anni trovata morta nella casa che condivideva con Knox a Perugia, l'americana fu arrestata insieme all'allora fidanzato Raffaele Sollecito. Condannati in primo grado e successivamente assolti in appello, i due videro le condanne ripristinate nel processo d'appello bis prima dell'assoluzione definitiva pronunciata nel 2015 dalla Corte di cassazione. Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva Rudy Guede, che ha scontato 13 dei 16 anni di pena inflitti. Pur avendo stabilito che Guede non agì da solo, la magistratura italiana non ha individuato altri responsabili dopo l'assoluzione definitiva di Knox e Sollecito.