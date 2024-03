“Le navi porta contenitori che non hanno potuto transitare per il canale di Suez con un calo del 35% a gennaio, meglio a febbraio, non così forte l’impatto sulle rinfuse. Può esserci un impatto forte sul consumatore finale e potrebbe crearsi una situazione di minore convenienza a transitare nel Mediterraneo. Governo sta facendo molto ma tema competitività è quello che ci mette in maggiore difficoltà”.