Divampa incendio in struttura a Canosa di Puglia, tutti salvi i 91 ospiti

I carabinieri salvano un egiziano intrappolato tra le fiamme, soccorsi anche da polizia e vigili del fuoco

08 gennaio 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
Un incendio è divampato ieri sera all'interno della struttura di accoglienza Queen Victoria a Canosa di Puglia, che si trova lungo la strada provinciale 231, al km 16+700, nella provincia di Barletta Andria Trani. Nell’edificio erano presenti 91 cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio e assistiti dal sistema di accoglienza della prefettura di Barletta. Tutti i migranti sono stati messi in salvo. In particolare un egiziano intrappolato dalla fiamme è stato salvato grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri.

A generare le fiamme molto probabilmente un cortocircuito in una stanza al primo piano. Il fuoco si è diffuso rapidamente tra gli arredi, interessando l’intera struttura in breve tempo. Mentre gli ospiti cercavano rifugio all'esterno, alcuni hanno tentato coraggiosamente di contenere il rogo con gli estintori in dotazione, in attesa dei vigili del fuoco. Il momento di massima criticità si è verificato quando un cittadino egiziano di 39 anni, nel tentativo di recuperare i propri effetti personali, è rientrato nello stabile utilizzando una scala di servizio esterna. L'uomo è rimasto intrappolato tra le fiamme e il fumo denso. I carabinieri della stazione di Canosa di Puglia, giunti sul posto insieme al personale del commissariato della Polizia, hanno intuito immediatamente il pericolo. Senza esitazione, i carabinieri hanno raggiunto il primo piano dell'edificio invaso dal fumo, individuato l'uomo, che si trovava in stato di disorientamento e stordimento a causa dell'inalazione di monossido di carbonio traendolo in salvo conducendolo rapidamente all'esterno della struttura in fiamme. Tutti gli ospiti della struttura sono stati messi in salvo.

Il cittadino soccorso è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Andria per intossicazione da fumo. Fortunatamente, dopo gli accertamenti medici, è stato dimesso in serata senza riportare gravi conseguenze. L'intervento coordinato tra le forze dell'ordine e il coraggio dimostrato dai militari ha permesso di risolvere una situazione estremamente pericolosa, garantendo l'incolumità di tutte le persone coinvolte.

