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Roma, il 15 novembre la prima domenica ecologica: "Musica e spettacoli tra piazza Risorgimento e via Ottaviano"

Le altre domeniche programmate sono 6 dicembre, 24 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo 2027

Piazza Risorgimento - (Google Maps)
Piazza Risorgimento - (Google Maps)
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09 novembre 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
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Tornano le domeniche ecologiche a Roma. Come previsto dal calendario 2026-2027 approvato dalla Giunta capitolina, domenica 15 novembre sarà la prima delle cinque giornate green con il relativo blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella ‘Fascia Verde’. Le altre domeniche programmate sono il 6 dicembre 2026, 24 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo 2027.

Anche quest’anno, in occasione di questa giornata si è voluto creare un evento cittadino che animerà piazza Risorgimento e via﻿ Ottaviano dalle 10 alle 18 in sette postazioni, con un programma di spettacoli e giochi per bambini con clown, trampolieri e giocolieri, musica, teatro e cabaret, ma anche spettacoli e laboratori di ecologia e riciclo. “Le domeniche ecologiche - afferma Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma - sono provvedimenti che, oltre a concorrere alla prevenzione e al contenimento dell’inquinamento atmosferico, rappresentano anche un'importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Dopo le giornate dedicate al trekking urbano, il sabato blu e quella organizzata con il Cai nei parchi del Municipio V e in particolare nel nuovo parco di Centocelle, ritornano le domeniche ecologiche come grande evento di città con un programma di eventi per coinvolgere la cittadinanza su questi temi e offrire l’occasione di una giornata di riappropriazione collettiva della città con momenti di socialità e intrattenimento per ogni fascia d’età”.

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