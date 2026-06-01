"Anche il paziente di Cagliari è negativo al virus Ebola. Bene, non abbiamo bisogno di creare allarme; di ricominciare con i bollettini quotidiani, conosciamo il virus e l'abbiamo già contrastato in passato. Ci sono strumenti e professionalità idonee anche ora. Ai colleghi chiedo di non creare inutile allarmismo, non serve stillicidio quotidiano". Così in un video sui social Francesco Vaia, ex direttore della Prevenzione del ministero della Salute e dell'Inmi Spallanzani di Roma, oggi oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.