Eclissi totale in Italia, stanotte è attesa la 'Luna rossa'

Si tratta di uno degli eventi astronomici più affascinanti dell'anno

Eclissi totale di Luna - Ipa
Eclissi totale di Luna - Ipa
07 settembre 2025 | 08.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, domenica 7 settembre, è atteso uno degli eventi astronomici più affascinanti dell'anno: un'eclissi totale di luna.

Di cosa si tratta

Le eclissi di Luna avvengono quando il cono d’ombra terreste investe in maniera 'totale' o 'parziale' il globo Lunare. "Questo tipo di fenomeno può avvenire solo quando la Luna e il Sole si trovano in due punti diametralmente opposti rispetto alla Terra (fase di plenilunio), ossia quando la Luna si trova in vicinanza di uno dei nodi della sua orbita", si legge sul sito dell'Università di Roma 3.

Durante l'eclissi totale, la Luna assume una colorazione rossastra poiché, per effetto dell’atmosfera terrestre, i raggi solari vengono in parte diffusi e in parte rifratti verso l’interno del cono d’ombra, e non completamente schermati.

Quando vedere l'eclissi

Quando la Luna sorgerà, intorno alle 19.30, l'eclissi sarà già iniziata. Il fenomeno infatti inizierà intorno alle 17:30 italiane, quindi le prime fasi dell’eclissi non saranno visibili dall’Italia. Proprio al tramonto però l'eclissi "entrerà nel vivo e per circa un’ora la Luna si colorerà di rosso cupo, regalando uno scenario unico. Il momento più suggestivo si avrà attorno alle 20:10, con la Luna alta nel cielo e completamente oscurata. L’eclissi terminerà gradualmente entro le 23:00, quando il nostro satellite uscirà definitivamente dal cono d’ombra terrestre", si legge sul sito dell'Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf).

Dove vedere l'eclissi

I telescopi dell’Inaf nelle sedi di Roma e Palermo saranno puntati sulla Luna e trasmetteranno, a partire dalle 19.15, immagini in tempo reale sul loro canale Youtube provenienti non solo dall'Italia ma anche da altre parti del mondo, accompagnate dai commenti degli astronomi Giangiacomo Gandolfi e Marco Castellani, che guideranno gli spettatori passo dopo passo alla scoperta del fenomeno.

