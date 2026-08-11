Appuntamento con l'eclissi di sole del 12 agosto da Milano a Roma, da Bologna a Palermo. Oggi sarà infatti finalmente possibile osservare il disco solare totalmente o parzialmente oscurato dalla luna. A seconda del luogo in cui ci si trova, questo affascinante fenomeno si manifesta in un modo e in un orario diversi. Pur trattandosi di una eclissi totale, in Italia sarà solo parziale e, a seconda della città da cui viene osservata, sarà visibile tra le 19:27 e le 20.40.

Dove si vedrà meglio l'eclissi in Italia

A poter ammirare l'eclissi nella sua totalità saranno Russia artica, Groenlandia, Islanda, una piccola zona del Portogallo nord-orientale, Spagna settentrionale e isole Baleari. In Italia, le coperture maggiori si avranno nella Sardegna nord-occidentale e nel Nord Italia, dove in diverse città sarà oscurato oltre il 90% del disco solare si legge su starwalk.space.it.

Orario eclissi città per città

In Italia l’eclissi avverrà al tramonto, quindi il punto decisivo sarà l’orizzonte. A Milano, Torino, Genova, Bologna e Venezia il sole sarà già molto basso verso ovest. A Roma, Napoli e nel Sud Italia la fase visibile sarà più breve e meno profonda.

A Genova si inizierà a vedere alle 19:29, alle 20.22 raggiungerà il suo massimo e la fine alle 20:34. A Torino si manifesterà alle 19:28, sarà al suo massimo alle 20:21 e finirà alle 20.40. A Bologna gli orari di inicio inizio, massima visibilità e fine sono rispettivamente 19.28, 20.21 e 20:24. Per Milano 19.27, 20.20 e 20:35; per Venezia 19.27, 20.19 e 20:22; per Roma 19.32, 20.11 e 20:14; per Napoli 19.33, 20.02 e 20.05; per Palermo 19.38, 20.01 e 20.04.