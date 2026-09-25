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Energia, grande successo per la terza edizione del Sacchi Beer Fest a Cuneo

Oltre 1000 tra clienti, partner e operatori del settore alla giornata dedicata a innovazione e transizione energetica. Nel territorio Cuneo-Asti l'azienda conta oggi 8 punti vendita, 78 collaboratori e circa 85 milioni di euro di fatturato

Sacchi Beer Fest - Ufficio stampa
Sacchi Beer Fest - Ufficio stampa
25 settembre 2026 | 15.48
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Si è svolta presso il punto vendita Sacchi di Madonna dell’Olmo la terza edizione del Sacchi Beer Fest, appuntamento che ha riunito oltre 1000 clienti, partner e operatori del settore elettrico in una giornata dedicata a innovazione e transizione energetica, confermandosi come un’importante occasione di incontro e relazione tra gli operatori del settore e il territorio. La presenza di Sacchi nel Cuneese e nell’Astigiano affonda le proprie radici nel 2006, quando l’azienda avviò la propria attività sul territorio con l’apertura di uffici vendite. Il percorso di crescita è proseguito negli anni successivi con l’apertura delle filiali di Cuneo, Alba e Asti, fino ad arrivare al 2019, con l’acquisizione di Demo S.p.A., storico grossista di riferimento del territorio. Oggi Sacchi può contare, nelle province di Cuneo e Asti, su 8 punti vendita e 78 collaboratori, con un fatturato annuo di circa 85 milioni di euro. A questa presenza capillare si affianca una rete di venditori esterni e specialisti dedicati a importanti comparti del mercato, tra cui illuminazione, sicurezza, automazione ed energie rinnovabili.

"Questi anni di lavoro rappresentano un percorso di crescita costruito insieme ai nostri clienti, ai partner e al territorio - ha dichiarato Marco Gabrieli, Capo Distretto Sacchi Cuneo-Asti - Gli otto punti vendita e i 78 collaboratori che oggi operano nelle province di Cuneo e Asti sono per noi motivo di grande orgoglio, ma anche di responsabilità verso un mercato strategico nel quale continuiamo a investire in presenza, competenze e specializzazione. Il nostro obiettivo è accompagnare i clienti nelle sfide della transizione energetica, della digitalizzazione e dell’innovazione, offrendo non solo prodotti e servizi, ma anche consulenza e supporto qualificato. I risultati che abbiamo raggiunto sono il frutto del lavoro condiviso con tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda e sono possibili grazie alla solidità di Sacchi, una realtà che promuove un businsess sostenibile attraverso iniziative di responsabilità sociale a favore delle comunità locali e un impegno concreto per la tutela dell’ambiente".

L’evento ha visto l’intervento del vicesindaco di Cuneo, Luca Serale che ha dichiarato: "Il Sacchi Beer Fest unisce il mondo produttivo e la comunità e racconta la vitalità del tessuto economico cuneese. Realtà come Sacchi, presente sul nostro territorio da vent’anni, contribuiscono con investimenti e occupazione alla crescita della città e sono un interlocutore prezioso per affrontare insieme le sfide di un mercato in continua evoluzione".

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Energia Sacchi Beer Fest Transizione energetica Innovazione
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