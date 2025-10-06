Enrico Mentana bacchetta Francesca Albanese. Il direttore del Tg La7, nel corso dello speciale per le elezioni regionali in Calabria, si sofferma su alcune dichiarazioni della relatrice dell'Onu per i territori occupati. Argomento: la presunta censura delle tv italiane sulla distruzione di Gaza e sulle azioni di Israele. "Io penso che non si possa permettere nessuno di dire quello che è stato detto dalla dottoressa Albanese e cioè che che nelle televisioni italiane non sono state tramesse immagini" di Gaza" perché c'è una sorta di superpotere che lo impedisce", dice Mentana. "E' una fesseria ed è offensiva. Involontariamente offensiva? Involontariamente offensiva. La prego di non ripeterlo in altre occasioni, perché ripeterlo vorrebbe dire andare incontro a una contestazione ben precisa", aggiunge il direttore del Tg La7.

Albanese è stata protagonista ieri di una situazione 'anomala' proprio su La7, durante la trasmissione In Onda. Mentre un altro ospite, Francesco Giubilei, faceva riferimento alla posizione della senatrice a vita Liliana Segre sul genocidio, Albanese si è alzata e ha lasciato frettolosamente lo studio. La relatrice era attesa da un altro impegno alle 21, come hanno ripetuto i conduttori del programma, Marianna Aprile e Luca Telese.