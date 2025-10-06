"Io penso che non si possa permettere nessuno di dire quello che è stato detto dalla dottoressa Albanese"
Enrico Mentana bacchetta Francesca Albanese. Il direttore del Tg La7, nel corso dello speciale per le elezioni regionali in Calabria, si sofferma su alcune dichiarazioni della relatrice dell'Onu per i territori occupati. Argomento: la presunta censura delle tv italiane sulla distruzione di Gaza e sulle azioni di Israele. "Io penso che non si possa permettere nessuno di dire quello che è stato detto dalla dottoressa Albanese e cioè che che nelle televisioni italiane non sono state tramesse immagini" di Gaza" perché c'è una sorta di superpotere che lo impedisce", dice Mentana. "E' una fesseria ed è offensiva. Involontariamente offensiva? Involontariamente offensiva. La prego di non ripeterlo in altre occasioni, perché ripeterlo vorrebbe dire andare incontro a una contestazione ben precisa", aggiunge il direttore del Tg La7.
Albanese è stata protagonista ieri di una situazione 'anomala' proprio su La7, durante la trasmissione In Onda. Mentre un altro ospite, Francesco Giubilei, faceva riferimento alla posizione della senatrice a vita Liliana Segre sul genocidio, Albanese si è alzata e ha lasciato frettolosamente lo studio. La relatrice era attesa da un altro impegno alle 21, come hanno ripetuto i conduttori del programma, Marianna Aprile e Luca Telese.