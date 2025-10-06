circle x black
Cerca nel sito
 

Enrico Mentana, la stoccata a Francesca Albanese: "Tv censurano Gaza? Fesseria"

"Io penso che non si possa permettere nessuno di dire quello che è stato detto dalla dottoressa Albanese"

Enrico Mentana
Enrico Mentana
06 ottobre 2025 | 20.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Enrico Mentana bacchetta Francesca Albanese. Il direttore del Tg La7, nel corso dello speciale per le elezioni regionali in Calabria, si sofferma su alcune dichiarazioni della relatrice dell'Onu per i territori occupati. Argomento: la presunta censura delle tv italiane sulla distruzione di Gaza e sulle azioni di Israele. "Io penso che non si possa permettere nessuno di dire quello che è stato detto dalla dottoressa Albanese e cioè che che nelle televisioni italiane non sono state tramesse immagini" di Gaza" perché c'è una sorta di superpotere che lo impedisce", dice Mentana. "E' una fesseria ed è offensiva. Involontariamente offensiva? Involontariamente offensiva. La prego di non ripeterlo in altre occasioni, perché ripeterlo vorrebbe dire andare incontro a una contestazione ben precisa", aggiunge il direttore del Tg La7.

Albanese è stata protagonista ieri di una situazione 'anomala' proprio su La7, durante la trasmissione In Onda. Mentre un altro ospite, Francesco Giubilei, faceva riferimento alla posizione della senatrice a vita Liliana Segre sul genocidio, Albanese si è alzata e ha lasciato frettolosamente lo studio. La relatrice era attesa da un altro impegno alle 21, come hanno ripetuto i conduttori del programma, Marianna Aprile e Luca Telese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
enrico mentana mentana albanese francesca albanese
Vedi anche
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza