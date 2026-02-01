circle x black
Cerca nel sito
 

Più esercizio e meno divano, pochi minuti al giorno per migliorare la salute: lo studio

La ricerca dalla Norvegia: bastano un esercizio moderato di 5 minuti e mezz'ora in meno di sedentarietà

Persone che camminano
Persone che camminano
01 febbraio 2026 | 22.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pochi minuti di esercizio fisico e meno tempo sul divano, ogni giorno, migliorano la salute e allungano la vita di milioni di persone. Una nuova ricerca evidenzia i benefici legati ad un leggero incremento dell'attività fisica nel corso della giornata, con modifiche nella routine quotidiana senza rivoluzioni. Minimi aggiustamenti consentono di produrre effetti benefici per il cuore, la pressione, i livelli di glicemia e il colesterolo. Tutto il quadro, in sostanza, può essere modificato con uno sforzo non proprio titanico.

Gli autori della ricerca condotta dall'Istituto norvegese per le scienze sportive, senza l'obiettivo di fornire 'consigli personalizzati', si limitano ad evidenziare i potenziali effetti positivi dell'attività fisica, anche di portata estremamente ridotta. Il professor Aiden Doherthy, docente del Department of Population Health a Oxford e non coinvolto nello studio, ha definito "eccellente" l'analisi che, pubblicata su Lancet, rappresenta "un passo avanti". "Potrebbe sembrare un altro studio 'più attività fisica ti fa bene', ma gli autori hanno aggiunto elementi importanti", ha affermato secondo il Guardian.

Basta poco per cambiare molto

Camminare a passo svelto per appena 5 minuti al giorno, ad esempio, è associato ad una riduzione del 10% del rischio di morte secondo lo studio che ha coinvolto 135mila persone tra Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia e Svezia. L'indagine ha evidenziato anche che ridurre di 30 minuti il 'tempo sedentario' nell'arco di una giornata è associato ad una riduzione del 7% dei decessi. I benefici più evidenti, grazie ad appena 5 minuti di movimento in più, vengono avvertiti dalla fascia meno attiva dei soggetti osservati: si tratta del 20% del totale, secondo i risultati dello studio.

"Questo paper evidenzia che fino al 10% di tutti i decessi prematuri potrebbero essere evitati se ognuno incrementasse lievemente, in maniera del tutto fattibile, l'attività fisica moderata di soli 5 minuti ogni giorno. Ridurre la sedentarietà di mezz'ora al giorno, poi, contribuirebbe a ridurre i decessi in maniera significativa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
studio camminare cuore studio esercizio salute cuore
Vedi anche
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza