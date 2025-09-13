circle x black
Eternal City Moto Show 2025 alla Nuvola il 27 e 28 settembre
13 settembre 2025 | 15.43
Redazione Adnkronos
Torna a Roma, nell'ultimo fine settimana di settembre, Eternal City Moto Show, appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote. Tra demo ride, anteprime, novità di mercato, corsi di guida, turismo, concorsi, street culture e custom d’autore, l'evento, con oltre 20 case motociclistiche ospiti e centinaia di moto da provare, si terrà il 27 e il 28 settembre alla Nuvola di Fuksas, location di 30.000 metri quadri nel cuore dell'Eur, che ospiterà esposizioni, talk e show. “La nona edizione di Eternal City si prospetta rinnovata, sarà un evento motoristico di assoluta qualità, dove il visitatore potrà partecipare attivamente a tutte le attività proposte, diventando il vero protagonista di questo evento unico nel suo genere”, spiega Fabrizio Croce, co-fondatore della manifestazione.

Main partner della manifestazione sono Motor Bike Expo, Liqui Moly e Sielte, con la colonna sonora di Virgin Radio, che è la radio ufficiale. Eternal City sarà l’occasione per osservare da vicino le novità di oltre 20 brand delle due ruote, con oltre 300 moto da testare nell’area Demo Ride, cuore pulsante della manifestazione, con Royal Enfield che porterà a Roma in anteprima la Goan Classic 350, un modello speciale in edizione limitata.

Se nell’area esterna le prove moto sono le protagoniste, all’interno della Nuvola troveranno spazio più di 300 espositori, tra aziende, artigiani e artisti del settore. Attesi poi ospiti internazionali da tutto il pianeta. Tra gli altri, il top customizer giapponese Kaichiroh Kurosu, in arte Cherry’s Company; dagli Usa il leggendario custom builder Joe Wilson di Frisco Choppers e l’artista Darren McKeag; gli europei Pepe Lazzara di Los Sicanos - Arte del Barrio, e lo specialista in cafe racer Axel Budde di Kaffemaschine.

